я задумал число,увеличил его в 3 раза и оно увеличилось на36.какое число я задумал?
Математика
я задумал число,увеличил его в 3 раза и оно увеличилось на36.какое число я задумал?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x=x+36 3x-x=36 2x=36 x=18
Гость:
x-число х * 3 = х + 36 3х-х=36 2х=36 х=18 18-задуманное число
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