из корзины взяли на обед 8 огурцов,а на ужин 4 огурца.после этого в корзине осталось 7 огурцов.сколько огурцов было в корзине до обеда.

Гость: Гость:

1. 8 + 4 =12 огурцов взяли из корзины всего 2. 12 + 7 = 19 столько огурцов было всего в корзине 3. 19 - 8 =11 огурцов было в корзине до обеда Ответ: 11 огурцов было в корзине до обеда