пожалуста напешіть 5-6 речень с фразеологизмами пожалуста нада на завтра

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пожалуста напешіть 5-6 речень с фразеологизмами пожалуста нада на завтра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Засучив рукава, не покладая рук, сломя голову, очертя голову, смыкая ряды.
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