Решите неравенство ( √13  –  3,5 ) х ‹ 7 - 2√13

Алгебра
Решите неравенство ( √13  –  3,5 ) х ‹ 7 - 2√13
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√13 – 3,5) х<7 - 2√13 x<(7-2√13)/(√13-3,5) x<(7-2√13)(√13+3,5)/(√13-3,5)(√13+3,5)     x<(7√13+24,5-26-7√13)/(13-12,25) x<-1,5/0,75 x<-2 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
 для нумерации страниц книги использовано 2052 цифры,сколько страниц в этой книге?. 
Ответить
Геометрия
Проекции катетов прямоугольного треугольника на гипотенузу равны 9 и 16. Чему равен радиус вписанной в этот треугольник окружности?
Ответить
Математика
На озере гуси и утки. Кол-во гусей 40% от уток. Сколько % составляет кол-во уток от гусей
Ответить
Русский язык
составтьте схему предложения: " мы располагались на отдых в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным пр...
Ответить
Физика
Сколько потребуется природного газа вырабатываемого на Карашыганаке, для получения 440×10 в 7 степени Дж(пишу потому что не могу поставить 7 в степ...
Ответить