Решите неравенство ( √13 – 3,5 ) х ‹ 7 - 2√13
Алгебра
Решите неравенство ( √13 – 3,5 ) х ‹ 7 - 2√13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√13 – 3,5) х<7 - 2√13 x<(7-2√13)/(√13-3,5) x<(7-2√13)(√13+3,5)/(√13-3,5)(√13+3,5) x<(7√13+24,5-26-7√13)/(13-12,25) x<-1,5/0,75 x<-2
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