для нумерации страниц книги использовано 2052 цифры,сколько страниц в этой книге?.
Математика
для нумерации страниц книги использовано 2052 цифры,сколько страниц в этой книге?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
от 1 до 9 страницы - 9 цифр от 10 до 99 страницы = 9*2*10=180 цифр 2052 -(180+9)= 1863 осталось 1863/3 = 621 страница - из трех цифр 99+621=720 страниц в книге
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