Из пункта А в пункт В туристы проплыли на катере по течению реки, а обратно вернулись на теплоходе.Скорость течения 2 км/ч, собственная скорость теплохода 26 км/ч. Отношение собственной скорости катера к собственной скорости те...

Математика

Из пункта А в пункт В туристы проплыли на катере по течению реки, а обратно вернулись на теплоходе.Скорость течения 2 км/ч, собственная скорость теплохода 26 км/ч. Отношение собственной скорости катера к собственной скорости теплохода равно 8:13.Путь из пункта А в пункт В на катере туристы проплыли за 3,6 ч. Сколько часов им потребовалось на обратный путь на теплоходе?

Автор: Гость