НАЙДИ ПЕРИМЕТР ПРЯМОУГОЛЬНИКА У КОТОРОГО ДЛИНА ОДНОЙ СТОРОНЫ 9СМ А ДРУГАЯ В 3 РАЗА КОРОЧЕ
Математика
НАЙДИ ПЕРИМЕТР ПРЯМОУГОЛЬНИКА У КОТОРОГО ДЛИНА ОДНОЙ СТОРОНЫ 9СМ А ДРУГАЯ В 3 РАЗА КОРОЧЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.9+9=18 2.3+3=6 3.18+6=24 Ответ: периметр прямоугольника равен 24
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