НАЙДИ ПЕРИМЕТР ПРЯМОУГОЛЬНИКА У КОТОРОГО ДЛИНА ОДНОЙ СТОРОНЫ 9СМ А ДРУГАЯ В 3 РАЗА КОРОЧЕ

Математика

НАЙДИ ПЕРИМЕТР ПРЯМОУГОЛЬНИКА У КОТОРОГО ДЛИНА ОДНОЙ СТОРОНЫ 9СМ А ДРУГАЯ В 3 РАЗА КОРОЧЕ

Автор: Гость