НАЙДИ   ПЕРИМЕТР   ПРЯМОУГОЛЬНИКА   У  КОТОРОГО     ДЛИНА  ОДНОЙ  СТОРОНЫ   9СМ   А  ДРУГАЯ    В  3   РАЗА   КОРОЧЕ

Математика
НАЙДИ   ПЕРИМЕТР   ПРЯМОУГОЛЬНИКА   У  КОТОРОГО     ДЛИНА  ОДНОЙ  СТОРОНЫ   9СМ   А  ДРУГАЯ    В  3   РАЗА   КОРОЧЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.9+9=18 2.3+3=6 3.18+6=24 Ответ: периметр прямоугольника равен 24
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