Як первісні хлібороби виростили зерно?

Обществознание
Як первісні хлібороби виростили зерно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, появлением земледелия человечество обязано наблюдательности женщин. Занимаясь собирательством, они заметили, что упавшие в землю зёрна прорастают, из одного зерна вырастает колосок со многими зёрнами.
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