чем отличается вид луны утром от вида луны вечером

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чем отличается вид луны утром от вида луны вечером
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
утром луны не видно в отличии от вечера
Гость:
утром она не освещает Землю а вечером освещает т.к. солнечные лучи падают на неё и она их отражает (бредовый вопрос)
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