Одно число меньше другого на 123; если одно из этих чисел разделить на другое, то в частном получится 5 и в остатке 7. Найдите эти числа. Надо решить уравнением. Помогите, пожалуйста!
Алгебра
Одно число меньше другого на 123; если одно из этих чисел разделить на другое, то в частном получится 5 и в остатке 7. Найдите эти числа. Надо решить уравнением. Помогите, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - одно число х+123 второе число (х+123)/=5х +7 5х-х=123-7 4х=116 х=116/4 х=29 - первое число 29+123=152 - второе число 152:29=5 (ост. 7)
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