Одно число меньше другого на 123; если одно из этих чисел разделить на другое, то в частном получится 5 и в остатке 7. Найдите эти числа. Надо решить уравнением. Помогите, пожалуйста!

Алгебра

Одно число меньше другого на 123; если одно из этих чисел разделить на другое, то в частном получится 5 и в остатке 7. Найдите эти числа. Надо решить уравнением. Помогите, пожалуйста!

Автор: Гость