В саду у Лена растёт много цветов. Известно,сто вчера распустилось на 11 цветов меньше, чем позавчера, и на 32 цветка меньше, чем позавчера и сегодня вместе. Сколько цветор распустилось у Лены в саду сегодня???

Экономика

В саду у Лена растёт много цветов. Известно,сто вчера распустилось на 11 цветов меньше, чем позавчера, и на 32 цветка меньше, чем позавчера и сегодня вместе. Сколько цветор распустилось у Лены в саду сегодня???

Автор: Гость