В саду у Лена растёт много цветов. Известно,сто вчера распустилось на 11 цветов меньше, чем позавчера, и на 32 цветка меньше, чем позавчера и сегодня вместе. Сколько цветор распустилось у Лены в саду сегодня???
Экономика
В саду у Лена растёт много цветов. Известно,сто вчера распустилось на 11 цветов меньше, чем позавчера, и на 32 цветка меньше, чем позавчера и сегодня вместе. Сколько цветор распустилось у Лены в саду сегодня???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначи кол-во цветков, распустившихся ПОЗАВЧЕРА за X, ВЧЕРА - за (X - 11) (по условию). ВЧЕРА распустилось на 11 цветков меньше, чем ПОЗАВЧЕРА и на 32 меньше, чем СЕГОДНЯ и ПОЗАВЧЕРА вместе.Подставим x=12 (>11) - цветков ВЧЕРА, значит 12-11=1 - цветков завтра. Цветков СЕГОДНЯ находим так: 32 (дано) - 11 (дано) = 21. Ответ: Позавчера - 12 цветков. Вчера- 1 (12 - 11 = 12+ 21 - 32) цветок. Сегодня - 21 цветок.
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