при сгорании 0.28г. газообразного вещества образовалось 0.88г. углекислого газа и 0.36 воды. плотность паров этого вещества по воздуху равно 0.965г. определите молекулярную формулу.

Химия
при сгорании 0.28г. газообразного вещества образовалось 0.88г. углекислого газа и 0.36 воды. плотность паров этого вещества по воздуху равно 0.965г. определите молекулярную формулу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
газообразное вещество -Х (CxHy) Dвоздх=0.965 m(x)=0.28г m(CO2)=0.88г m(H2O) = 0.36 X + О2 = СO2 +H2O  x               0.88 C          ---      CO2 12 г/моль      44 г/моль m(x) = (12* 0.88) / 44 = 0,24 г     y                0,36г     H         ---   H2O 1 г/моль       18 г/моль m(y) = 0.36 / 18 = 0,02 г m(z) =  0.88 - 0,24 - 0,02 = 0,62г - что это за элемент неуказано  
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