при сгорании 0.28г. газообразного вещества образовалось 0.88г. углекислого газа и 0.36 воды. плотность паров этого вещества по воздуху равно 0.965г. определите молекулярную формулу.

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газообразное вещество -Х (CxHy) Dвоздх=0.965 m(x)=0.28г m(CO2)=0.88г m(H2O) = 0.36 X + О2 = СO2 +H2O x 0.88 C --- CO2 12 г/моль 44 г/моль m(x) = (12* 0.88) / 44 = 0,24 г y 0,36г H --- H2O 1 г/моль 18 г/моль m(y) = 0.36 / 18 = 0,02 г m(z) = 0.88 - 0,24 - 0,02 = 0,62г - что это за элемент неуказано