предложение со словом характерный  

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предложение со словом характерный  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Характерная черта любого ничтожества – всё переворачивать с ног на голову, в поисках оправданий собственному ничтожеству.
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