предложение со словом характерный
Русский язык
предложение со словом характерный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Характерная черта любого ничтожества – всё переворачивать с ног на голову, в поисках оправданий собственному ничтожеству.
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