напишите структурную формулу следующего вещества 3-метилгептан
Химия
напишите структурную формулу следующего вещества 3-метилгептан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 2 3 4 5 6 7 CH3 - CH2 - CH -CH2 -CH2 -CH2 -CH3 C7H18 3-метилгептан | CH3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
написать сочинение о любимом сказочном герое( назвать героя, отношение к герою, внешность, характер )спасибо
Математика
Математика
43-(20-7)+15= 32+9*(19-16)= 80/8/5= 21/7*9= 27/3*4= 75-(35-30)*7= 60/4(4+6)*3= 76-27+9-10= 2*9-18/3=
Физика