напишите структурную формулу следующего вещества 3-метилгептан

Химия
напишите структурную формулу следующего вещества 3-метилгептан
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   1       2        3      4       5      6      7 CH3 - CH2 -  CH  -CH2 -CH2 -CH2 -CH3                 C7H18  3-метилгептан                      |                    CH3  
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