сочинение по обществознанию на тему я постоянно ссорюсь с друзьями

Гость: Гость:

Друзья- это самые близкие и родные люди. Но возникает вопрос почему тогда мы ссоримся?! а в этом нет ничего порой и плохого , причина- поиск истины! У каждого из нас сввоё мнение, и мы защищаем его. А друг всегда поддержит и поймёт, если возник конфликт, то возможно друг просто хочет сказать как лучше, а мы со своим харектером доводим до ссор. Но в любом случае ссора приходит миру! не стоит быть гордым и боятьсся помириться, друзей настоящих так мало! Люди, берегите и прощайте друзей!