Составте пропорцию к задаче. За 5 конвертов заплатили 45р. Сколько таких конвертов можно купить за 72р?
Математика
Составте пропорцию к задаче. За 5 конвертов заплатили 45р. Сколько таких конвертов можно купить за 72р?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{5}{45} = \frac{x}{72}\\ x=\frac{5*72}{45}=8[/latex]
Гость:
5 конвертов - 45p x конвертов - 72p x=72p*5/45p x=8
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