Составте пропорцию к задаче. За 5 конвертов заплатили 45р. Сколько таких конвертов можно купить за 72р?

Математика

Составте пропорцию к задаче. За 5 конвертов заплатили 45р. Сколько таких конвертов можно купить за 72р?

Автор: Гость