как изменятся показания вольтметра, если последовательно с ним включить резистор??
Физика
как изменятся показания вольтметра, если последовательно с ним включить резистор??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
показания вольтметра уменьшатся, т.к напряжение упадет на резистор
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