найдите наиболее удобным способом сумму всех трёхзначных чисел
Математика
найдите наиболее удобным способом сумму всех трёхзначных чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
101+999=1100 102+998=1100 ................ ................ 549+551=1100 таким образом сумма всех трехзначных цифр равна 100+550+1100*449=494550
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