найдите наиболее удобным способом сумму всех трёхзначных чисел

Математика
найдите наиболее удобным способом сумму всех трёхзначных чисел
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
101+999=1100 102+998=1100 ................ ................ 549+551=1100 таким образом сумма всех трехзначных цифр равна 100+550+1100*449=494550 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Дуговая печь потребляет ток 200 А от сети с напряжением 120 В через ограничиваюшее сопративление 0,2 Ом. Найти мощьность потребляемую печью??
Ответить
Физика
При электросварке сила тока достигает 200А. какой электрический заряд проходит через поперечное сечение электрода за 5 мин?
Ответить
Химия
Сколько молекул содержится в 0,25 моль HCl
Ответить
Русский язык
треба написати 5 речень з фразеологізмами
Ответить
Английский язык
Each of the name is an anagram of a job. For example:Gena N.West=Neewsagent. Find the other jobs here.               1.C.Trood 2.C.R.Roeg 3.Rat Rin...
Ответить