Сколько молекул содержится в 0,25 моль HCl
Химия
Сколько молекул содержится в 0,25 моль HCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(Cl) = 0,25 N = Nавагадро *n N(Cl) = [latex] 0,25 \cdot 6 \cdot 10^{23} = 1,5 \cdot 10^{23[/latex] - молекул
Гость:
N(Cl) = 0,25*6*10^23 = 1,5*10^23.
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