Тело совершает в плоскости хОу два последовательных, одинаковых по длине перемещения со скоростями v\ = 20 м/с под углом а\ = 60° к направлению оси Ох и V2 = 40 м/с под углом «2 = 120° к тому же направлению. Найдите среднюю ско...

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По определению: vср = S/t, где S - пройденный путь, t - время в пути. Пусть L - длина каждого из пройденных отрезков. Тогда время движения: [latex]t=\frac{L}{20}\ +\ \frac{L}{40};[/latex] Находим среднюю скорость: [latex]V_{cp}=\frac{2L}{\frac{L}{20}+\frac{L}{40}}=\frac{80}{3}\approx26,7\ m/c.[/latex] (данные в задаче углы не играют никакой роли, так как средняя скорость определяется путем, а не перемещением).