от рулона ткани отрезали два куска.В нем осталось 20 м ткани.Сколько всего м ткани было в рулоне,еслисначала от него отрезали 24 м а потом в 4 р меньше сформулируй задачу так чтобы все условие перед вопросом

Математика

от рулона ткани отрезали два куска.В нем осталось 20 м ткани.Сколько всего м ткани было в рулоне,еслисначала от него отрезали 24 м а потом в 4 р меньше сформулируй задачу так чтобы все условие перед вопросом

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