от рулона ткани отрезали два куска.В нем осталось 20 м ткани.Сколько всего м ткани было в рулоне,еслисначала от него отрезали 24 м а потом в 4 р меньше сформулируй задачу так чтобы все условие перед вопросом
Математика
от рулона ткани отрезали два куска.В нем осталось 20 м ткани.Сколько всего м ткани было в рулоне,еслисначала от него отрезали 24 м а потом в 4 р меньше сформулируй задачу так чтобы все условие перед вопросом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формулировка: "От рулона ткани сначала отрезали кусок 24 м, затем еще кусок - в 4 раза меньший. В рулоне осталось 20м. Сколько метров ткани было в рулоне изначально?" Решение: первый кусок: 24 м; второй кусок: 24/4 = 6 м. Длина всего рулона: 20+24+6 = 50 м. Ответ: 50 м.
Гость:
Было-? м Отрезали-I кусок-24м <---------------- I II кусок-? м, в 4 раза < --- Осталось-20 м I способ: 1) 24:4=6 (м)- длина второго куска 2) 24+6+20=50 (м) II способ: 24+20+(24:4)=50 (м) Ответ:в рулоне было 50 меторов ткани.
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