Чтобы запомнить написание слов, можно придумать подсказку. Например: РАКЕТА - РАК летит в ракете; КВАРТИРА - КВАКАЕТ в квартире лягушка. Помогите придумать подсказки для следующих слов: ВОРОНА, РИСУНОК, БЕРЁЗА.

Русский язык
Чтобы запомнить написание слов, можно придумать подсказку. Например: РАКЕТА - РАК летит в ракете; КВАРТИРА - КВАКАЕТ в квартире лягушка. Помогите придумать подсказки для следующих слов: ВОРОНА, РИСУНОК, БЕРЁЗА.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВОР - это ВОРона РИС на РИСунке БЕРежная БЕРёза
Гость:
ВОРы тырят у ВОРОН зерно . маша РИСует РИС. БЕРеза росла в БЕРлине. хд... первое что в голову пришло
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