Чтобы запомнить написание слов, можно придумать подсказку. Например: РАКЕТА - РАК летит в ракете; КВАРТИРА - КВАКАЕТ в квартире лягушка. Помогите придумать подсказки для следующих слов: ВОРОНА, РИСУНОК, БЕРЁЗА.

Русский язык

Чтобы запомнить написание слов, можно придумать подсказку. Например: РАКЕТА - РАК летит в ракете; КВАРТИРА - КВАКАЕТ в квартире лягушка. Помогите придумать подсказки для следующих слов: ВОРОНА, РИСУНОК, БЕРЁЗА.

Автор: Гость