сочинение описание внешности человека
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сочинение описание внешности человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорят, что лицо — зеркало души человека. И это действительно так. Я убеждаюсь в этом, когда смотрю на своего товарища. Его приветливое открытое лицо всегда излучает какую-то доброжелательность.Лицо вытянуто, худощавое и загоревшее на солнце. Высокий лоб, коротко пдстриженые русые волосы. Нос прямой. Широкие брови, а из под них смотрят голубые глаза, как небо. Взгляд их умен, добродуше и откровенен, как у каждого честного человека.
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