сочинение описание внешности человека

Гость: Гость:

Говорят, что лицо — зеркало души человека. И это действительно так. Я убеждаюсь в этом, когда смотрю на своего товарища. Его приветливое открытое лицо всегда излучает какую-то доброжелательность.Лицо вытянуто, худощавое и загоревшее на солнце. Высокий лоб, коротко пдстриженые русые волосы. Нос прямой. Широкие брови, а из под них смотрят голубые глаза, как небо. Взгляд их умен, добродуше и откровенен, как у каждого честного человека.