MB-MC+BA упростите выражение

Геометрия
MB-MC+BA упростите выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это векторы или что?   если это векторы (в геометрии), то МВ-МС = СВ (по вычитанию) СВ + ВА = СА (по правилу треуг.)
Гость:
СМ+МВ+ВА= СА       
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