Книга в переплёте стоит 5 рублей. Книга стоит на 4 рубля дороже переплёта. Сколько стоит переплёт?
Математика
Книга в переплёте стоит 5 рублей. Книга стоит на 4 рубля дороже переплёта. Сколько стоит переплёт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - переплёт y - книга x+y=5 y=x+4 x+x+4=5 2x=1 x=0,5 рубль
Гость:
Цена переплета-х,книги-4+х 4+х+х=5 4+2х=5 2х=1 х=0,5рублей стоит переплет
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