Книга в переплёте стоит 5 рублей. Книга стоит на 4 рубля дороже переплёта. Сколько стоит переплёт?

Математика

Книга в переплёте стоит 5 рублей. Книга стоит на 4 рубля дороже переплёта. Сколько стоит переплёт?

Автор: Гость