знайдіть множину значень функції y= -2 x^{2} +4x-10
Алгебра
знайдіть множину значень функції y= -2 x^{2} +4x-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a<0 ⇒ y∈(-∞,q> q=-Δ/4a Δ=4²-4*(-2)*(-10) Δ=16-80 Δ=-64 q=-(-64)/(4*(-2)) q=64/-8 q=-8 y∈(-∞.-8>
Гость:
-2 * Х² + 4 * Х - 10 = -(2 * Х² - 4 * Х + 2) - 8 = -2 * (Х - 1)² - 8 Поскольку значение квадрата всегда неотрицательно, то у ∈ (-∞; -8]
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