знайдіть множину значень функції y= -2 x^{2} +4x-10

Гость: Гость:

-2 * Х² + 4 * Х - 10 = -(2 * Х² - 4 * Х + 2) - 8 = -2 * (Х - 1)² - 8 Поскольку значение квадрата всегда неотрицательно, то у ∈ (-∞; -8]