Тело движется прямолинейно с постоянным ускорением и в шестую секунду проходит 12 м. Определите ускорение и путь, пройденный в шестнадцатую секунду, если начальная скорость была равна нулю.

Физика

Тело движется прямолинейно с постоянным ускорением и в шестую секунду проходит 12 м. Определите ускорение и путь, пройденный в шестнадцатую секунду, если начальная скорость была равна нулю.

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