Тело движется прямолинейно с постоянным ускорением и в шестую секунду проходит 12 м. Определите ускорение и путь, пройденный в шестнадцатую секунду, если начальная скорость была равна нулю.
Физика
Тело движется прямолинейно с постоянным ускорением и в шестую секунду проходит 12 м. Определите ускорение и путь, пройденный в шестнадцатую секунду, если начальная скорость была равна нулю.
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Гость:
12/6= 2 м на 1 сек 2*16=32 м
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