Диагональ правильной четырехугольной призмы образует с плоскостью основания угол 45 градусов. диагональ основания призмы 7√2 см. вычислите площадь диагонального сечения призмы.

Геометрия
Диагональ правильной четырехугольной призмы образует с плоскостью основания угол 45 градусов. диагональ основания призмы 7√2 см. вычислите площадь диагонального сечения призмы.
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