Диагональ правильной четырехугольной призмы образует с плоскостью основания угол 45 градусов. диагональ основания призмы 7√2 см. вычислите площадь диагонального сечения призмы.
Геометрия
Диагональ правильной четырехугольной призмы образует с плоскостью основания угол 45 градусов. диагональ основания призмы 7√2 см. вычислите площадь диагонального сечения призмы.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Сумма трех чисел равна 496. Второе число составляет 8/15(восемь пятнадцатых) от первого, а первое число меньше третьего в 2.3/5(две целых. три пяты...
Математика
Математика
Найди периметр треугольника KMP,если длина стороны KM равна 5 см 8,сторона MP на 1 см 5 мм длинне сторонны KM ,но короче на 2 см 3 мм стороны PK мм