На двух пасеках одинаковое количество ульев. С первой пасеки собрали 7946 кг мёда, а со второй - 8631 кг. Сколько ульев находилось на каждой пасеке, если на второй от каждого улья получали на 5 кг мёда больше, чем на первой?

Математика

На двух пасеках одинаковое количество ульев. С первой пасеки собрали 7946 кг мёда, а со второй - 8631 кг. Сколько ульев находилось на каждой пасеке, если на второй от каждого улья получали на 5 кг мёда больше, чем на первой?

Автор: Гость