На двух пасеках одинаковое количество ульев. С первой пасеки собрали 7946 кг мёда, а со второй - 8631 кг. Сколько ульев находилось на каждой пасеке, если на второй от каждого улья получали на 5 кг мёда больше, чем на первой?
Математика
На двух пасеках одинаковое количество ульев. С первой пасеки собрали 7946 кг мёда, а со второй - 8631 кг. Сколько ульев находилось на каждой пасеке, если на второй от каждого улья получали на 5 кг мёда больше, чем на первой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть с каждого улья на 1 пасеке собирали х кг мёда, тогда на второй пасеке собирали по х+5 кг мёда с улья. Известно, что ульев было одинаковое количество. Получаем уравнение: 7946/х=8631/(х+5); 7946х+39730=8631х(по правилу пропорции); 685х=39730; х=58, а отсюда ульев на каждой пасеке было 7946/58=137. Ответ: 137 ульев.
Гость:
8631 - 7946 = 685 (кг) меда собрали на второй пасеке 685 : 5 = 137 ульев было на каждой пасеке. Ответ. 137 ульев.
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