упрастите выражение и найдите его значение: 6*(3х+5y)+7x-5y при х+y=3

Алгебра
упрастите выражение и найдите его значение: 6*(3х+5y)+7x-5y при х+y=3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*(3х+5y)+7x-5y= 18x+30y+7x-5y= 25x+25y= 25(x+y)   25*3=75 
Гость:
6*(3х+5y)+7x-5y при х+y=3 6*(3х+5y)+7x-5y = 18х + 30у + 7х - 5у  = 25х + 25у = 25(х+у) = 25 * 3 = 75
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