Разделите числитель и знаменатиль каждой дроби 18  27 72  45  на 9                                                                                27  36 63   72         Напишите соответствующие равенства 

Математика
Разделите числитель и знаменатиль каждой дроби 18  27 72  45  на 9                                                                                27  36 63   72         Напишите соответствующие равенства 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18/27 = 2/3 27/36 = 3/4 72/63 = 8/7 45/72 = 5/8 
Гость:
18/27 = 2/3 27/36 = 3/4 72/63 = 8/7 45/72 = 5/8  
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