Разделите числитель и знаменатиль каждой дроби 18 27 72 45 на 9 27 36 63 72 Напишите соответствующие равенства
Математика
Разделите числитель и знаменатиль каждой дроби 18 27 72 45 на 9 27 36 63 72 Напишите соответствующие равенства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18/27 = 2/3 27/36 = 3/4 72/63 = 8/7 45/72 = 5/8
Гость:
18/27 = 2/3 27/36 = 3/4 72/63 = 8/7 45/72 = 5/8
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