Изобразить схематически процесс загрузки OC.

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Самотестирование компьютера | Первый этап - загрузка специальной программы в микросхеме BIOS для поиска загрузчика операционной системы | Второй этап - Программа загрузчик загружается в оперативную память для передачи управления работой комп. | Программа ищет файлы операционной системы и загружает их в оперативную память в качестве программных модулей При включении комп. ОС загружается в ОП раньше остальных программ