СРОЧНО!В прямой треугольной призме все ребра равны.Площадь её боковой поверхности 75квадратных см.Найдите площадь основания призмы.
Геометрия
СРОЧНО!В прямой треугольной призме все ребра равны.Площадь её боковой поверхности 75квадратных см.Найдите площадь основания призмы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75=3ah a=h (потому что все ребра равны) 75=3a² a²=25 a=5 S=a²√3/4 (в основе равносторонний треугольник) S=5²√3/4 S=25√3/4
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