Определить эквивалентную ёмкость батареи, собранной из пяти конденсаторов ёмкостью по 10мкф каждый, при последовательном, а затем при параллельном соединении конденсаторов.

Физика
Определить эквивалентную ёмкость батареи, собранной из пяти конденсаторов ёмкостью по 10мкф каждый, при последовательном, а затем при параллельном соединении конденсаторов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при последовательном соединении: 1/C=1/C₁+1/C₂+...+1/Cn 1/C=5*1/10 1/C=5/10 1/C=1/2 C=2 мкФ   при параллельном соединении: C=C₁+C₂+...+Cn C=5*10 C=50 мкФ    
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