Определить эквивалентную ёмкость батареи, собранной из пяти конденсаторов ёмкостью по 10мкф каждый, при последовательном, а затем при параллельном соединении конденсаторов.

Физика

Определить эквивалентную ёмкость батареи, собранной из пяти конденсаторов ёмкостью по 10мкф каждый, при последовательном, а затем при параллельном соединении конденсаторов.

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