на птицоферме было 237 курей,индюков--на 29 больше чем курей, а уток -- на 98 меньше ,чем курей и индюков вместе.СКОЛЬК ПТИЦ БЫЛО ВСЕГО?????????????????????????просьба писать с действиями!задача для 4-5 классов
Математика
на птицоферме было 237 курей,индюков--на 29 больше чем курей, а уток -- на 98 меньше ,чем курей и индюков вместе.СКОЛЬК ПТИЦ БЫЛО ВСЕГО?????????????????????????просьба писать с действиями!задача для 4-5 классов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)237+29=266 - индюков 2)237+266-98=405 - уток 3)237+266+405=908 - всего птиц Ответ: 908 птиц было всего.
Гость:
237+29=266 это индюки 2)266+237=503-98=405 это утки 3)237+266+405=908 это всего птиц)))правильное решение вот тут точно))
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