на птицоферме было 237 курей,индюков--на 29 больше чем курей, а уток -- на 98 меньше ,чем курей и индюков вместе.СКОЛЬК ПТИЦ БЫЛО ВСЕГО?????????????????????????просьба писать с действиями!задача для 4-5 классов

Математика

на птицоферме было 237 курей,индюков--на 29 больше чем курей, а уток -- на 98 меньше ,чем курей и индюков вместе.СКОЛЬК ПТИЦ БЫЛО ВСЕГО?????????????????????????просьба писать с действиями!задача для 4-5 классов

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