Саша, Коля и Сережа собрали 51 стакан малины. Серёжа собрал в 2 раза больше малины , чем Саша, а Коля - на 3 стакана больше, чем Саша. Сколько стаканов малины собрал каждый из мальчика?

Математика

Саша, Коля и Сережа собрали 51 стакан малины. Серёжа собрал в 2 раза больше малины , чем Саша, а Коля - на 3 стакана больше, чем Саша. Сколько стаканов малины собрал каждый из мальчика?

Автор: Гость