Саша, Коля и Сережа собрали 51 стакан малины. Серёжа собрал в 2 раза больше малины , чем Саша, а Коля - на 3 стакана больше, чем Саша. Сколько стаканов малины собрал каждый из мальчика?
Математика
Саша, Коля и Сережа собрали 51 стакан малины. Серёжа собрал в 2 раза больше малины , чем Саша, а Коля - на 3 стакана больше, чем Саша. Сколько стаканов малины собрал каждый из мальчика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саша x Коля x+3 Сережа 2x x+x+3=2x=51 4x = 48 x=12 Саша Коля x+3 = 15 Сережа 2x =24
Гость:
Пусть Саша собрал х ст. малины, тогда Сережа 2х ст. малины, Коля 3+х. Получаем: х+2х+3+х=51 4х=48 х=12 (ст) малины собрал Саша 2*12=24 ст. малины собрал Сережа, 3+12=15 ст. малины собрал Коля. Проверка: 12+24+15=51
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