какова роль моделей в изучении физики?
Физика
какова роль моделей в изучении физики?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модели - это наглядные изображения. В мире есть такие явления, которые нельзя увидеть в живую своими глазами. Для изучения этих явлений и используются модели.
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