1.Сумма единиц всех разрядов трехзначного числа равна наименьшему четному натуральному числу.Записать все такие числа. 2.Представить эти числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Математика
1.Сумма единиц всех разрядов трехзначного числа равна наименьшему четному натуральному числу.Записать все такие числа. 2.Представить эти числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 110 ( 1+1+0=2) 101 (1+0+1=2) 200 (2+0+0=2) 2)100+10+0 100+00+1 200+00+0
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