1.Сумма единиц всех разрядов трехзначного числа равна наименьшему четному натуральному числу.Записать все такие числа. 2.Представить эти числа в виде суммы разрядных слагаемых.

Математика

1.Сумма единиц всех разрядов трехзначного числа равна наименьшему четному натуральному числу.Записать все такие числа. 2.Представить эти числа в виде суммы разрядных слагаемых.

Автор: Гость