.Найдите в учебнике математики три определения, соответствюще схеме: сущ.-сущ. Спишите предложения и обозначьте грамматические основы.
Русский язык
.Найдите в учебнике математики три определения, соответствюще схеме: сущ.-сущ. Спишите предложения и обозначьте грамматические основы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Призма называется правильной,если она прямая и основание её- правильный многогранник.(грамматическая основа-призма называется и основание - многранник) Пирамида - многогранник,одна грань которого многоугольник.(Пирамида подлежащее,многогранник- сазуемое) конус - фигура ,полученная при вращении прямоугольного треугольника.(конус -подлежащее,фигура -сказуемое)
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