Как найти сумму диагоналей?? Дано: прямоугольник АВСД, Диагональ АС= 14см, АС=ВД Просто как найти сумму ??

Геометрия
Как найти сумму диагоналей?? Дано: прямоугольник АВСД, Диагональ АС= 14см, АС=ВД Просто как найти сумму ??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в прямоугольнике диагонали равны, если одна из них равна 14, то и другая тоже 14, а сумма двух диагоналей равна 28
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