сообщение на тему "современный город"

География
сообщение на тему "современный город"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы живём в 21 веке и представление о современном городе у нас ассоциируется с высокими зданиями, фабриками, заводами,множеством машин. Но каким должен быть на самом деле современный город?! Ответ на этот вопрос прост: город должен быть зелёным, насаждений должно быть много, не только деревья, но и цветы!Улицы чистыми, не засарёнными, с мусорными кантейнерами. Необходимо создавать памятники, музеи, ведь человек после смерти обязательно о себе память должен оставить. А главное в современном городе люди должны быть искренними.добрыми, честными, весёлыми, тогда и поводов для войны не будет, города не будут разрушаться, а жизнь будет мирной!
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