У Миши есть прямоугольник 4 х 100 клеточек. Даша закрашивает в нем клеточки в каком-то порядке. Но Миша запретил ей закрашивать клеточку, двумя или более сторонами примыкающую к уже закрашенным клеточкам. Какое наибольшее колич...

Экономика
У Миши есть прямоугольник 4 х 100 клеточек. Даша закрашивает в нем клеточки в каком-то порядке. Но Миша запретил ей закрашивать клеточку, двумя или более сторонами примыкающую к уже закрашенным клеточкам. Какое наибольшее количество клеточек Даша может закрасить таким образом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Миша запретил Маше закрашивать клеточку, двумя или более сторонами примыкающую к уже закрашенным клеточкам, значит Маша может закрашивать клеточки в ряд. Прямоугольник 4*100 можно представить как 4 ряда по сто клеточек, 2 ряда закрашены - ответ 200   2 способ Маша может закрасит клеточки в шахматном порядке 400 : 2 = 200  
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