опредилить массу одной малекулы кислорода

Физика
опредилить массу одной малекулы кислорода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m₀*Na=M; m₀=M/Na; M-молярная масса вещества, Na-постоянная Авогадро, m₀-масса одной молекулы. Молярная масса равна M(O₂)=32*10⁻³ кг/моль  m₀=32*10⁻³/(6.022*10²³)≈5.31*10⁻²⁶ кг Ответ: m₀≈5.31*10⁻²⁶ кг
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