определите состав вещества если оно содержит 80% углерода, 20% водорода.1л этого газа при н.у. имеет массу 1,34   помогите пожалуйста!

Химия
определите состав вещества если оно содержит 80% углерода, 20% водорода.1л этого газа при н.у. имеет массу 1,34   помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]V=\frac{m}{M}*22.4\\ M=\frac{m\cdot22.4}{V}\\ M(C_{x}H_{y})=1.34\cdot22.4=30\\ C_{2}H_{6}[/latex]   Находим способом подбора, 12*2 = 24       24 : 30 = 0.8, 6 : 30 = 0.2   все верно
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