определите состав вещества если оно содержит 80% углерода, 20% водорода.1л этого газа при н.у. имеет массу 1,34 помогите пожалуйста!

Химия

определите состав вещества если оно содержит 80% углерода, 20% водорода.1л этого газа при н.у. имеет массу 1,34 помогите пожалуйста!

Автор: Гость