при сгорании 1,84 г органического вещества образовалось 2,64 г углекислого газа и 1,44 г воды . плотность паров этого вещества по кислороду равна 2,875. определить молекулярную формулу вещества помогите пожалуйста!
Химия
при сгорании 1,84 г органического вещества образовалось 2,64 г углекислого газа и 1,44 г воды . плотность паров этого вещества по кислороду равна 2,875. определить молекулярную формулу вещества помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CxHy => cO2 + H2O y 1,44 H --- H2O x = 2,88/18 = 0.16 г 2 18 х 2,64 С --- СО2 х = 31,68/44 = 0.72 г 12 44 допустим третье вещество - О m(O) = 1.84 - 0.88 = 0.96 г x : y : z = 0.72/12 : 0.16 : 0.96/16 0.06 0.16 0.06 | : 0.06 1 2.66 1 | * 3 3 8 3 C3H8O3 - простейшая формула М(C3H8O3) = 36 + 8 + 48 = 92 г/моль M(CxHyOz) = 2.875 * 32 = 92 г/моль 92 : 92 = 1 C3H8O3 - истинная формула Ответ : трёхатомный спирт C3H8O3, глицерин, 1,2,3-пропантриол - выбирай какой нравится
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