при сгорании 1,84 г органического вещества образовалось 2,64 г углекислого газа и 1,44 г воды . плотность паров этого вещества по кислороду равна 2,875. определить молекулярную формулу вещества помогите пожалуйста!

Химия

при сгорании 1,84 г органического вещества образовалось 2,64 г углекислого газа и 1,44 г воды . плотность паров этого вещества по кислороду равна 2,875. определить молекулярную формулу вещества помогите пожалуйста!

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