Скорость катера в стоячей воде относится к скорости течения реки, как 25:2.По течению катер шёл 3ч 50 мин.Сколько всремени потребуется ему,что бы возвратится обратно?

Гость: Гость:

Примем следующее: скорость катера в стоячей воде=25х,скорость течения реки = 2х. Скорость катера по течению реки 25х+2х = 27х. Катер по течению реки прошел путь 27х умноженное на 230 (если время в минутах) = S. Отсюда S = 6210х. Скорость катера обратно (против течения) = 25х - 2х = 23х. Путь делим на скорость против течения и получаем время обратного пути 6210х : 23х = 270. Ответ 270 минут = 4,5 часа.