Скорость катера в стоячей воде относится к скорости течения реки, как 25:2.По течению катер шёл 3ч 50 мин.Сколько всремени потребуется ему,что бы возвратится обратно?

Алгебра
Скорость катера в стоячей воде относится к скорости течения реки, как 25:2.По течению катер шёл 3ч 50 мин.Сколько всремени потребуется ему,что бы возвратится обратно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем следующее: скорость катера в стоячей воде=25х,скорость течения  реки = 2х.   Скорость катера по течению реки 25х+2х = 27х. Катер по течению реки прошел путь 27х умноженное на  230 (если время в минутах) = S. Отсюда S = 6210х. Скорость катера обратно (против течения) = 25х - 2х = 23х. Путь делим на скорость против течения и получаем время обратного пути 6210х : 23х = 270. Ответ 270 минут = 4,5 часа.
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