за рік в школі ми проводимо х часу,з того ми хворіли у 50 разів менше,пропускали в 45 разів менше того що ми хворіли ,скільки часу ми проводили в школі на уроках???

Гость: Гость:

за рік в школі ми проводимо х часу,з того ми хворіли у 50 разів менше, значить ми хворіли х\50 часу ми хворіли х\50 часу, пропускали в 45 разів менше того що ми хворіли, значить пропускали х\50 :45=х\2250 часу якщо врахвувати час хвороб+час пропусків+час на уроках=весь час, то на уроках в школі ми проводили х-х\50-х\2250=(2250-45-1)\2250 *х=2204\2250 х=1102\1125х часу