найдите период y=2tg5x+1 y=1-2sin^2*3x 

Математика
найдите период y=2tg5x+1 y=1-2sin^2*3x 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=2tg5x+1 период тангенса (tg x) pi*n, n - целое поэтому период 2tg5x+1  будет pi*n/5, n - целое   y=1-2sin^2*3x=cos 6x период косинуса cos 6x равен 2*pi*n, n - целое,  поэтому период 1-2sin^2*3x равен 2*pi*n/6=pi*n/3, n - целое
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