найдите период y=2tg5x+1 y=1-2sin^2*3x
Математика
найдите период y=2tg5x+1 y=1-2sin^2*3x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=2tg5x+1 период тангенса (tg x) pi*n, n - целое поэтому период 2tg5x+1 будет pi*n/5, n - целое y=1-2sin^2*3x=cos 6x период косинуса cos 6x равен 2*pi*n, n - целое, поэтому период 1-2sin^2*3x равен 2*pi*n/6=pi*n/3, n - целое
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