звуко буквенный разбор слова ВИД; назвать звуки и буквы в слове ВИД
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звуко буквенный разбор слова ВИД; назвать звуки и буквы в слове ВИД
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вид - [в`ит] - один ударный слог. в - [в`] - согл., звонк. парн., мягк. парн. и - [и] - гласн., ударн. д - [т] - согл., глух. парн., тверд. парн. 3 буквы, 3 звука. Буквы: в, и, д. Звуки: [в`], [и], [т].
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