звуко буквенный разбор слова ВИД; назвать звуки и буквы в слове ВИД

Гость: Гость:

Вид - [в`ит] - один ударный слог. в - [в`] - согл., звонк. парн., мягк. парн. и - [и] - гласн., ударн. д - [т] - согл., глух. парн., тверд. парн. 3 буквы, 3 звука. Буквы: в, и, д. Звуки: [в`], [и], [т].