звуко буквенный разбор слова ВИД; назвать звуки и буквы в слове ВИД

Русский язык
звуко буквенный разбор слова ВИД; назвать звуки и буквы в слове ВИД
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вид - [в`ит] - один ударный слог. в - [в`] - согл., звонк. парн., мягк. парн. и - [и] - гласн., ударн. д - [т] - согл., глух. парн., тверд. парн. 3 буквы, 3 звука. Буквы: в, и, д. Звуки: [в`], [и], [т].
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Названия каких химических элементов в таблице Менделеева связаны с Россией и русскими
Ответить
Химия
Составьте структурные формулы насыщенных углеводородов, укажите среди них изомеры: 1)3-метилгексан 2)2,4-диметилгептан 3)н-октан 4)4-етил-2-метилге...
Ответить
Алгебра
Обозначти неизвестные величину буквой и составьте разные пропорции по условию задачи: a)Ольга может за 30с набрать на компьютер 160 знаков. Сколько...
Ответить
Литература
Сочинение-рассуждение на тему Песня Ивана Васильевича,молодого опричника и удалого купца Калашникова.
Ответить
Математика
Решите задачу составив пропорцию. 1) Стальной шарик объемом 6см3 имеет массу 46,8г. Какова масса шарика из той же стали, если его объем равен 2,5см...
Ответить