Названия каких химических элементов в таблице Менделеева связаны с Россией и русскими

Химия
Названия каких химических элементов в таблице Менделеева связаны с Россией и русскими
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менделевий Md Самарий Sm Рутений Ru Резерфордий Rf мог бы называться  Курчатовий Ku (есть в старых таблицах) Дубний Db
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